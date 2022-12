Patti – Resta in carcere il 36enne che ha accoltellato il fratello alla vigilia di Natale

Resta in carcere il 36enne, originario di San Piero Patti, che la vigilia di Natale avrebbe sferrato una coltellata al proprio fratello, ferendolo in modo grave al collo e accusato di tentato omicidio.

Un dramma familiare che si è consumato a Patti, nei pressi di una struttura ricettiva dove l’uomo era domiciliato temporaneamente. Qui i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Patti, coordinati dal capitano Rocco Romeo, sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112.

Il presunto aggressore è stato bloccato dai militari dell’Arma, che hanno sequestrato il coltello con cui sarebbe stato sferrato il fendente, mentre la vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove è stata ricoverata. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri sembra, che il 36enne, fosse stato sottoposto nel pomeriggio del 24 dicembre alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, disposto dall’autorità giudiziaria, per maltrattamenti in famiglia ai danni di genitori conviventi e fratelli. L’uomo avrebbe quindi trovato sistemazione in un agriturismo a Patti, dove, nonostante la misura, il padre e il fratello, si sarebbero recati per consegnargli abiti ed effetti personali. Verosimilmente è scoppiata una lite, in seguito alla quale il 36enne avrebbe colpito suo fratello.

Dopo gli accertamenti del caso il presunto aggressore è stato arrestato e condotto nel carcere Madia di Barcellona Pozzo di Gotto. Il GIP del tribunale di Patti Andrea La Spada ha convalidato ieri l’arresto e disposto per 36enne, difeso dall’avvocato Davide Canzonieri, la custodia cautelare in carcere.