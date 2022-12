La galleria Telegrafo sulla A20 potrebbe riaprire nel 2023. Iniziati i lavori. Code e disagi

Potrebbe riaprire nel 2023 il tratto della Galleria Telegrafo, sulla A20, chiuso dallo scorso 24 dicembre. Un rogo potentissimo, divampato a causa di un incidente, ha determinato la chiusura al transito della tratta Boccetta-Rometta in direzione Palermo.

Potrebbe dunque volerci circa una settimana perché la strada si possa riaprire, almeno ad una corsia. Un tempo interminabile per i pendolari, per chi deve fare la spola fra Messina e la sua provincia tirrenica. Con il rientro dalle vacanze natalizie il traffico crescerà inevitabilmente, creando disagi e lunghe code.

A seguito delle elevate temperature registrate al momento del rogo, vicine ai 450° sono in corso tutte le indagini strutturali utili a scongiurare eventuali danni alla calotta della galleria.

Ieri una corsia è stata riaperta per consentire il passaggio dei veicoli di emergenza e oggi sono iniziati i primi lavori per provvedere al ripristino dell’illuminazione e dell’asfalto fuso, con scarificazione e nuova pavimentazione.

Il traffico verso Palermo sarà dunque smistato verso le Strade Statali, non abituate a simili carichi di automobilisti.

E c’è il tema delle alternative. La tangenziale in tutto quel tratto non è stata progettata perché si potesse prevedere un salto di corsia e quindi un doppio senso come avviene in tutti il resto dell’autostrada. Infatti le due carreggiate viaggiano separata e ad altezze diverse e questo rende impossibile metterle in comunicazione e creare un bypass.

Oggi si terrà una riunione in prefettura sul tema. Sarà necessario, come chiesto dal tavolo prefettizio, rafforzare i pattugliamenti delle forze dell’ordine nelle zone in cui è più facile che si creino code o restringimenti. Ma il problema dovrà essere risolto al più presto.