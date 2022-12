Patti, dramma familiare: 39enne accoltella il fratello. Arrestato dai carabinieri

Un uomo di 39 anni, originario di San Piero Patti, ieri ha sferrato una coltellata al collo a suo fratello.

I fatti sono avvenuto a Patti, dove l’uomo risiedeva, provvisoriamente. Sembra, infatti, che il trentanovenne, dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, disposto dall’autorità giudiziaria, abbia trovato alloggio nella cittadina tirrenica.

Qui si erano recati il padre e il fratello del 39enne, per consegnargli abiti e oggetti personali. Ma improvvisamente il 39enne avrebbe, afferrato un coltello e colpito suo fratello al collo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della della compagnia di Patti, coordinati dal capitano Rocco Romeo. Dopo gli accertamenti del caso, hanno proceduto all’arresto dell’uomo. Il 39enne è stato condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa di convalida dell’arresto.

Il fratello è stato soccorso e trasportato all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove si ora trova ricoverato, in prognosi riservata. Non si teme per la sua vita.