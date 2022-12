29enne uccisa a coltellate nel trapanese. Fermato il marito

Vigilia di Natale nel sangue a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove una donna di 29anni nel pomeriggio è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione.

Secondo quanto riporta Ansa Sicilia, sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Sull’accaduto ora indagano i Carabinieri, che quando sono intervenuti avrebbero trovato il marito della giovane, un uomo di 63anni, ancora con l’arma in mano. L’uomo è stato fermato e condotto nella caserma di Castelvetrano per essere interrogato, dove è giunto anche il magistrato.

La coppia viveva insieme da una decina d’anni. Avevano tre figli, che però sembra al momento del delitto non fossero in casa. La donna aiutava il marito nella rivendita di pesce. Alla base del gesto dell’uomo potrebbe forse esserci una lite, ma al momento non si conosce il movente.