Santo Stefano di Camastra, inaugurata l'”Inceramicata 2022″, tra arte, turismo e rilancio dell’artigianato

Rinnovare e preservare la vocazione artigianale ceramica di Santo Stefano di Camastra e di tutta la Sicilia, trasformando Via Croce Missione in una mostra a cielo aperto. E’ stata inaugurata ieri “Inceramicata 2022” promossa da Comune di Santo Stefano di Camastra, Consorzio delle Ceramiche Stefanesi insieme agli Artigiani e al Liceo Artistico Esposito. 20 pannelli realizzati ciascuno con 144 mattonelle maiolicate di cm 20×20, ispirati dallo speciale tema “un bacio per la pace”. La mostra, aperta fino al 31 dicembre, si inserisce anche nel contesto del progetto “Buon Natale Ceramica!” attivo nelle 45 Città Italiane dell’Associazione Italiana Città della Ceramica.

Il taglio del nastro è stato affidato a due giovani ucraini, sfuggiti al conflitto in atto, come segno di speranza e simbolo di pace.

L’evento rappresenta un importante passaggio anche per quel che concerne il settore turistico nel comune stefanese, che punta a far crescere il comparto attraverso un’offerta di più ampio respiro, che promuova il territorio e le sue bellezze.