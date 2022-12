San Piero Patti: petizione per migliorare i servizi all’ufficio postale di piazza Florio

Una corposa petizione è stata a Poste Italiane, all’amministrazione e ai consiglieri comunali di San Piero Patti, per segnalare ciò che accade da diverso tempo presso gli uffici postali cittadini: un gravissimo disagio soprattutto per gli anziani e i soggetti fragili, che, per svariati motivi, non hanno la possibilità di prenotare telematicamente gli appuntamenti per svolgere le normali operazioni di front-office presso gli sportelli di Piazza Florio.

Sono costretti ad attendere parecchie ore affinché arrivi il loro turno perché prima vengono serviti gli utenti che hanno effettuato la prenotazione telematicamente; questo sarebbe giustificabile se presso l’ufficio fossero attivi più sportelli, dedicati alle varie tipologie di prenotazioni, ma spesso è invece attiva una sola postazione e così, nonostante l’impegno, non si riesce a far fronte in modo adeguato alle esigenze dei numerosi utenti.

Da qui lunghe attese; con l’approssimarsi della stagione invernale tale “disservizio” sarà ulteriormente aggravato dal fatto che le lunghe attese dovranno essere effettuate all’esterno dell’edificio, al freddo e in balia delle intemperie, mettendo a rischio la salute degli anziani

Con la petizione è stato chiesto a Poste Italiane e ad amministratori e consiglieri di adoperarsi affinché presso l’ufficio postale di San Piero Patti venga adibita una postazione a servizio di tutti gli utenti che non hanno la possibilità di prenotare l’appuntamento telematicamente, ma che hanno, al contempo, l’esigenza di usufruire servizi elargiti da Poste ltaliane.