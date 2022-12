Patti: incontro con gli anziani ospitati nella “Casa della vita” di Tindari

Momenti di intensa fraternità ma anche l’occasione per far sentire la propria vicinanza agli anziani in occasione delle festività. Al tempo stesso, la possibilità di “mettersi in ascolto” la saggezza di chi è avanti negli anni e magari “sente” gli acciacchi dell’età ma sempre desideroso di “raccontarsi”. E’ stato un pomeriggio di grandi emozioni quello vissuto da alcuni giovani del vicariato di Patti che assieme al vescovo monsignor Guglielmo Giombanco e a don Giuseppe Di Martino, direttore del Servizio di Pastorale Giovanile della diocesi di Patti, hanno incontrato gli anziani ospitati nella “Casa della vita” di Tindari.

Un incontro semplice, gioioso, arricchente, intervallato da qualche canto. I giovani hanno

dialogato con gli anziani – ben lieti di trascorrere qualche ora “diversa” – ed hanno ascoltato i loro racconti, avendo sicuramente molto da imparare.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei “Cantieri d Betania”, proposti per il secondo anno del cammino sinodale. Ai tre “voluti” dalla Cei, la diocesi di Patti ne ha aggiunto, su proposta del vescovo, un quarto che prevede, appunto, lo sviluppo delle relazioni tra ragazzi-giovani e le persone anziane, al fine di coltivare il dialogo intergenerazionale.