Le associazioni di Falcone e Oliveri donano regali al Reparto NI del policlinico di Messina

Auguri e regali ai piccoli che si trovano ricoverati al reparto neuropsichiatria infantile del policlinico di Messina.

Un gesto d’amore al quale si sono uniti l’Avis di Falcone, Associazione Cirano e la Consulta Giovanile di Oliveri. Ieri i volontari si sono vestiti a tema natalizio, per portare un po’ di gioia ai tanti piccoli guerrieri che festeggeranno il Natale lontano da casa. Non è sicuramente all’interno di un ospedale che avevano immaginato di trascorrere le festività natalizie.

Così è nata una missione davvero speciale, per donare ai bimbi e alle loro mamme un momento di serenità: perché Natale è Natale, ovunque ci si trovi. Con un abbraccio, un sorriso e un piccolo regalo fa ai più piccoli, un momento di serenità in un giorno in cui tutti meriterebbero di essere circondati dal calore delle proprie case.

Angela Serena Lo Conti