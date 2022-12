Controlli Nas per Natale a Messina e Catania. Multe e locali chiusi. Sequestrati 7 tonnellate di pistacchio avariato

Il Nas di Catania ha predisposto dei controlli per natalizi sulla sicurezza alimentare in alcune rivendite e laboratori artigianali. Il lavoro dei carabinieri ha riguardato anche le province di Messina ed Enna. Si è concentrato principalmente sulla prevenzione delle frodi alimentari, in vista della produzione di prodotti tipici del periodo natalizio, ma anche del contrasto all’importazione delle luminarie natalizie pericolose per la salute, e sulla verifica delle condizioni di vita nelle strutture socio-residenziali per anziani.

Nel messinese, nella fascia tirrenica, sono stati controllati alcuni mercatini di Natale, procedendo al sequestro di preparati a base di carne e prodotti caseari di origine e provenienza incerta, privi di documentazione comprovante la filiera alimentare a garanzia dei consumatori.

E’ stato operato anche il sequestro di numerose confezioni di luminarie elettriche e dispositivi elettronici di produzione extracomunitaria, prive di marchio CE comprovante la qualità e sicurezza dei prodotti.

Tra le operazioni più rilevanti si segnala il sequestro di un ingente quantitativo di pistacchio fresco preconfezionato, rinvenuto all’interno di un deposito di frutta secca della zona etnea, dove era in corso la lavorazione di oltre 7 tonnellate di “oro verde”, come viene definito il prezioso alimento, totalmente invaso da larve di insetti parassiti che lo rendevano assolutamente non idoneo al consumo umano.

Ulteriore sequestro è stato operato in un laboratorio di pasticceria nella zona ionica, ove sono stati rinvenuti decine di chili di prodotti semilavorati di origine e provenienza sconosciuti, mentre nell’hinterland catanese è stato individuato un panificio che versava in pessime condizioni sanitarie e strutturali, senza il rispetto delle più elementari norme igieniche e produceva quotidianamente ingenti quantitativi di pane destinati ad una nota catena di supermercati.