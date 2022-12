Capo d’Orlando: riapre la strada provinciale 147, senso unico verso San Gregorio

La Città Metropolitana di Messina ha istituito il transito a senso unico sulla strada provinciale 147, con parzializzazione della carreggiata su una corsia di marcia, dal centro urbano di Capo d’Orlando in direzione San Gregorio.

Sarà interessato il tratto dal km. 2+200 al km. 2+480, dalle ore 18,00 di oggi e fino al 28 febbraio 2023, per consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento del piano viabile, l’ampliamento del marciapiede e il rifacimento della protezione laterale.

Riguardo ai percorsi alternativi da Capo d’Orlando centro verso San Gregorio, il transito a senso unico in direzione San Gregorio, al contrario invece Villa Bagnoli, strada comunale San Gregorio, strada statale 113 in direzione Palermo fino all’incrocio con la stradata statale 116, proseguire sulla stessa statale verso via Libertà fino al centro urbano di Capo d’Orlando.