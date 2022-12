Antitrust, Aricò: “Apertura istruttoria su caro voli conferma tesi Regione Siciliana”

L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò esprime soddisfazione per l’apertura, da parte dell’Antitrust di un’istruttoria sul “caro voli” da e per la Sicilia, nei confronti delle principali compagnie aeree che offrono servizi di trasporto aereo nazionale verso la Sicilia. Il caso era scoppiato qualche settimana fa a causa del vertiginoso aumento dei prezzi che ha coinvolto proprio le tratte di collegamento tra l’Isola e le principali città italiane, per il periodo delle festività natalizie.





«È la conferma – sottolinea l’assessore – che la tesi sostenuta dal presidente della Regione Renato Schifani, che ha già notificato l’esposto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha un suo fondamento. Siamo fiduciosi, quindi, che finalmente siano riconosciute le ragioni dei siciliani che non possono più continuare a pagare un prezzo altissimo per la propria insularità».