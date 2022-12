ZES e PNRR, al via gara per asse viario Porto di S. Agata di Militello – A/20

Sono entrati nella fase di assegnazione i servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori per tutte le opere gestite dal commissario straordinario della ZES Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano, quale soggetto attuatore e finanziate dal fondo Next Generation Eu. Si tratta del collegamento del porto di Sant’Agata di Militello con l’autostrada A20 Messina-Palermo; della connessione dei porti di Gela e Licata con la viabilità principale; del collegamento del porto di Riposto con l’autostrada A18 Messina-Catania e del miglioramento della viabilità di accesso all’Interporto di Catania

Le ZES sono state individuate all’interno della misura M5C3 del PNRR per la realizzazione di infrastrutture di collegamento “ultimo miglio” di porti e aree industriali con le reti di trasporto nazionale. I progetti hanno complessivamente un valore di circa 40 milioni di Euro sono finalizzati a migliorare l’efficienza dei collegamenti di infrastrutture altamente strategiche come i porti e le piattaforme logistiche con gli assi viari principali.

In particolare per il collegamento del porto di Sant’Agata di Militello lo scorso 29 novembre era stato siglato un Accordo Quadro per premettere di selezionare gli esecutori di progettazione, verifica, esecuzioni lavori e collaudo per realizzare il collegamento tra Area Portuale e viabilità principale, con un finanziamento di 11 milioni di euro. Per il collegamento stradale l’affidamento riguarda opere e servizi tecnici per 7.782.240,67 euro. Il termine per presentare le offerte scade alle 10 del 17 gennaio 2023. I lavori devono essere avviati entro il 31 dicembre del 2023 e conclusi entro giugno 2026.