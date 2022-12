Shock nel messinese, due giovani trovati morti in Inghilterra. Fermato il presunto assassino

Sarebbero originari del messinese due ragazzi, un uomo e una donna, ritrovati morti ieri, in un appartamento di Thornaby, città nella contea di Cleveland nel nord dell’Inghilterra. Non c’è ancora la certezza sulla loro identità, dato che le autorità competenti e il consolato non hanno ancora rilasciato informazioni ufficiali.

I due giovani, secondo quanto riportato sul sito ufficiale della polizia di Cleveland, che indaga sull’accaduto, sarebbero stati uccisi. Si erano trasferiti da qualche tempo in Inghilterra per lavoro.

Fermato un giovane di 21 anni, sospettato di aver commesso il delitto. La polizia inglese ha lanciato un appello affinché chiunque, tra le 10 e le 11 del mattino di mercoledì 21 dicembre – ore precedenti il delitto – abbia visto o notato qualcosa o qualcuno di sospetto, si metta in contatto con le autorità.

Al momento non sono state fornite altre informazioni circa le modalità con cui i due giovani sarebbero stati uccisi. La polizia è a lavoro per ricostruire l’accaduto.