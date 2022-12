Il mistero della morte di Nino e Francesca, i due giovani rinvenuti senza vita in Inghilterra. Fermato un sospettato

Un ultimo breve video, postato su canali social lo scorso 7 dicembre, mentre da un bar nel nord dell’Inghilterra strizzano l’occhio alla vita. E’ l’ultima immagine insieme di Francesca Di Dio, 20 anni originaria di Montagnareale e di Nino Calabrò, 26enne originario di Barcellona Pozzo di Gotto.

I due ragazzi sarebbero stati trovati morti ieri pomeriggio, 21 dicembre, intorno alle 14,00 in un appartamento di Thornaby nella contea di Cleveland nel nord dell’Inghilterra, dove da qualche tempo il ragazzo si era trasferito per lavoro. I due giovani, secondo quanto riportato sul sito ufficiale della polizia di Cleveland, che indaga sull’accaduto, sarebbero stati uccisi. La polizia inglese, infatti, indaga per omicidio.

Fermato un giovane di 21 anni, sospettato di aver commesso il delitto. La polizia inglese ha lanciato un appello affinché chiunque, tra le 10 e le 11 del mattino di mercoledì 21 dicembre – probabile momento del delitto – abbia visto o notato qualcosa o qualcuno di sospetto, si metta in contatto con le autorità. Al momento non sono state fornite altre informazioni circa le modalità con cui i due giovani sarebbero stati uccisi. La polizia è a lavoro per ricostruire l’accaduto.