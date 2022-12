Chiusura col botto per il Città di Sant’Agata! Battuto 4-1 l’Acireale

Il Città di Sant’Agata supera 4 a 1 l’Acireale e si regala una chiusura di anno col botto. La squadra di Vanzetto al termine di una ripresa entusiasmante ha dapprima pareggiato con Squillace il vantaggio acese siglato da Sbrissa, poi in successione ha trovato i gol vittoria con Bonfiglio, Calafiore e Maesano.

Cominciano bene Cicirello e compagni che al 2′ vanno vicini alla segnatura con un piazzato di Calafiore, ma il pallone termina a lato. Con il passare dei minuti l’Acireale riesce ad allentare la locale pressione ed al minuto 23, al primo affondo passa con Sbrissa che dal limite manda la sfera ad insaccarsi sotto l’incrocio.

Ad inizio ripresa mister Vanzetto opera subito due cambi, fuori Vitale e Marcellino, dentro Morleo e Romano. Si capisce subito che è un’altra musica ed al 50′ Giappone deve sfoggiare un grande intervento per opporsi ad una punizione velenosa di Calafiore.

Lo stesso portiere nulla può 4′ minuti più tardi quando dopo aver respinto una prima conclusione ravvicinata di Squillace deve arrendersi alla seconda battuta dello stesso giocatore che riporta le sorti dell’incontro in parità. Sulle ali dell’entusiasmo, il Sant’Agata prova a vincerla ed al 57′ il pallone buono capita a Cicirello che con un pallonetto cerca di superara Giappone in uscita, ma il pallone termina alto. I biancoazzurri però non hanno neppure il tempo di rammaricarsi perché 60 secondi dopo Bonfiglio sfrutta al meglio uno sbaglio di Guarino e fa esplodere il “Fresina”.

Dopo una punizione del solito Calafiore finita alta di poco, per il centrocampista al 63′ arriva la rete che mette una serie ipoteca sul successo finale con uno splendido lob.

Il Sant’Agata gestisce bene la gara ed in pieno recupero prima va vicino alla marcatura con un tiro dalla distanza di Casella e poi cala il poker col neo entrato Maesano servito dall’assist di Romano.

Con questo successo il Città di Sant’Agata chiude il girone di andata in quarta posizione con 29 punti. Alla ripresa del campionato, giorno 8 gennaio, i biancoazzurri saranno nuovamente di scena al “Fresina” per ospitare la Sancataldese.