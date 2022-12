Domani, alle ore 10.30, nella aula A del Tribunale di Patti, è in programma la cerimonia delle “Toghe d’oro” per i 50 anni di professione forense e delle “Targhe alla carriera” per i 40 anni di professione forense.

Sarà premiata l’avvocato Francesca Mazzeo per aver conseguito agli esami di abilitazione per avvocato il massimo dei voti 210 su 210.

Introdurrà la cerimonia l’avvocato Domenico Magistro presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Patti.