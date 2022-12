Ucria: incidente sul lavoro, morto un operaio. Aveva 49 anni

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio in un cantiere a Ucria; ha perso la vita un operaio che era impegnato in alcuni lavori di consolidamento.

Sul posto i carabinieri, a cui sono affidati i rilievi del caso, poi guardia di finanza e vigili del fuoco.

Aggiornamento ore 18:00: sarebbe un 49enne dell’agrigentino l’operaio che oggi, intorno a mezzogiorno, ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre stava lavorando in un cantiere. L’uomo, impiegato di una ditta che sta eseguendo i lavori in corso per consolidare un costone roccioso, secondo le prime informazioni pare fosse a bordo di una betoniera che, per cause da accertare, sarebbe finita fuori strada, rimanendo in bilico su un burrone.

Sul posto sono giunti i soccorsi con personale del 118 e una squadra del nucleo SAF (Soccorso Alpino e Fluviale) dei Vigili del Fuoco, per trarre in salvo il 49enne. Per lui purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

A ricostruire quanto effettivamente è accaduto saranno ora i Carabinieri della Compagnia di Patti che stanno eseguendo tutti i rilievi.