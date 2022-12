Tribunale per i minori: revocato arresto, minore torna in affidamento ai servizi sociali

E’ stato scarcerato un giovane, residente in un piccolo comune dei Nebrodi, affidato in prova ai servizi sociali e finito in carcere dopo la presunta violazione agli obblighi che gli erano stati imposti.

Il Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i Minorenni di Messina, il 30 novembre scorso, con proprio decreto aveva, infatti, disposto la provvisoria sospensione della misura alternativa, concessa nei confronti del giovane, ordinando che lo stesso fosse accompagnato nel Carcere Minorile di Palermo “Malaspina”, perché le presunte violazioni contestate al ragazzo erano plurime e ripetute nel tempo.

All’udienza del 19 dicembre scorso dinnanzi al Tribunale di Sorveglianza per i Minori di Messina, nel corso dell’udienza il difensore di fiducia del ragazzo, avvocato Benedetto Ricciardi, rappresentava la non colpevolezza del proprio assistito e l’inconsistenza delle annotazioni, secondo cui il giovane, durante i controlli sarebbe stato assente da casa. In ordine, invece, alle segnalazioni circa le presunte frequentazioni da parte del ragazzo con pregiudicati, l’avvocato Benedetto Ricciardi durante la discussione, ha sostenuto che gli incontri erano particolarmente distanziati nel tempo e numericamente non significativi. Inoltre i soggetti individuati risultavano legati al ragazzo da vicoli parentali e di amicizia, pertanto il difensore concludeva chiedendo la revoca del provvedimento con cui era stato disposto l’arresto del giovane e l’immediata scarcerazione, oltre al ripristino della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Il Pubblico Ministero aveva insistito per la sospensione della misura alternativa. Il Tribunale di Messina, invece, accogliendo interamente la tesi difensiva del legale del ragazzo ha disposto la revoca del provvedimento di arrestato e ordinato l’immediata liberazione del giovane, confermando la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.