Torregrotta, defilé di moda di fine anno per il giovane sarto Giovanni Gaetani

Un esplosione di colori e di abiti unici hanno infiammato il “Defilè di Moda” del sarto Giovanni Gaetani, ultimo di una generazione che vanta ben 45 anni di attività.

Più di cinquanta abiti in passerella e molti indossati dalle persone che li hanno commissionati.

Tanta moda e tanto spettacolo con le ballerine della Diamond Dance e la cantautrice barcellonese Gabriella Bisignano.

La grande passione per la moda, hanno portato Giovanni Gaetani a specializzarsi sempre di più cercando di mettere a proprio oggi chiunque indossi l’abito da lui realizzato e come musa ispiratrice e modella la moglie Carmen Floramo. Tanti i progetti per il nuovo anno, tra cui quello di creare una linea sposa.