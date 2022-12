Nonostante l’istituzione dell’isola pedonale, dalle 16 alle 22, Via Medici, così come piazza Consolo, ieri, domenica 18 dicembre, erano deserte. Lo dicono alcuni commercianti, con tanto di scatti fotografici, che hanno commentato come un vero e proprio flop l’iniziativa che, invece, è ben riuscita in via Campidoglio, dove, grazie alla partecipazione della Federazione Internazionale Pasticceria gelateria Cioccolateria – Macro Area Isole Italia, c’è stato spazio anche per una degustazione di dolci “artistici”.

La polemica, a Sant’Agata Militello si è scatenata nella serata di ieri. L’iniziativa di fare isola pedonale era stata intrapresa dall’Associazione Commercianti “La Rinascita santagatese” nel corso di una riunione con l’amministrazione comunale per preparare il cartellone natalizio. Sono stati quindi organizzati una serie di eventi attrattivi, per lo più finanziati dall’Associazione “La Rinascita santagatese”.

Alcuni commercianti di Via Medici che non fanno parte dell’associazione ieri hanno lamentato però di non essere stati interpellati sulla chiusura della strada, altri, invece hanno sostenuto che le manifestazioni si sarebbero concentrate in Via Campidoglio, di fatto annullando l’attrattiva per i negozi di Via Medici, nonostante alcune di queste manifestazioni, come la presenza di artisti di strada, sono state finanziate dal comune.

“Fare richiesta di chiusura ad isola pedonale di un tratto di Via Medici senza informare le attività commerciali presenti e senza prevedere alcuna attrattiva, ha mortificato non solo gli operatori commerciali stessi, ma ha dato un’immagine distorta di quello che è veramente la nostra amata Sant’Agata”, scrive via social il titolare di uno storico negozio di Via Medici.

L’amministrazione comunale, dal canto suo, da noi contattata, fa sapere che gli spettacoli realizzati con il contributo dall’ente si sono svolti in diverse tappe, tra cui anche Piazza Consolo e Via Medici.