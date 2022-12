Santa Lucia del Mela – Alessio Tacchinardi super ospite allo Juventus Club Doc – VIDEO

Ha legato per undici anni il proprio nome alla Juventus, fin dall’età di 19 anni: lui è Alessio Tacchinardi, che è stato ospite dello Juventus Club di Santa Lucia del Mela. Un centrocampista di quantità, qualità e fiuto del goal.

Undici anni di successi con 5 scudetti, 1 Coppa Italia, 4 supercoppe italiane, ma soprattutto uno dei pochi bianconeri ad aver alzato al cielo la Champions League, la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa europea.

Lui ha firmato l’era di Lippi in panchina, ma soprattutto faceva parte di un gruppo di grandi giocatori come ad esempio Gianluca Vialli, che non sta attraversando un buon periodo di salute e a cui mandiamo i nostri migliori auguri.

Sul futuro bianconero Tacchinardi si lascia un po’ andare: dice che gli piacerebbe un incarico nello staff tecnico, magari insieme ad Antonio Conte e tanti altri ex juventini.