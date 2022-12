“Reddito di Libertà” – Pink Project di Capo d’Orlando “Strumento valido per aiutare donne vittime di violenza”

Molte donne vittime di violenza restano incastrate in situazioni di abuso fisico o psicologico perché non dispongono di mezzi economici per affrontare un allontanamento. Tra gli strumenti per il contrasto alla violenza di genere c’è il reddito di libertà, per sostenere le donne vittime di violenza e in condizione di indigenza, varato dal governo Conte bis con il c.d. “decreto rilancio” nel 2020. Altre dotazioni vengono poi dalla Regioni con lo stesso obiettivo. Ne abbiamo parlato con l’associazione Pink Project che nel comprensorio tirrenico-nebroideo, da anni opera sul territorio per sostenere le donne maltrattate che chiedono aiuto, indirizzandole anche verso questi strumenti.