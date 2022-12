Calcio, serie D – Città di Sant’Agata: domani sfida contro il blasonato Lamezia

Domani per la 16° giornata del campionato di serie D, il Città di Sant’Agata gioca a Lamezia Terme. La squadra di mister Vanzetto è al momento terza appaiata alla Vibonese e nel caso di vittoria, raggiungerebbe proprio i calabresi. Ma il Lamezia è una squadra blasonata e non a caso si trova al secondo posto. Ci spiega le insidie di questa partita il dg del Città di Sant’Agata Gianluca Amata

Il Messina gioca al “Franco Scoglio” contro il Taranto una partita che deve vincere, come le precedenti che avrebbe dovuto vincere e non è stato. In tanti auspicano un cambio di marcia e anche di guida, ma al momento tutto resta com’è. Dalla serie C alla serie D dove il Città di Sant’Agata gioca in trasferta contro la blasonata Lamezia, insidiando il secondo posto in classifica. In eccellenza il big match è Modica-Igea Virtus, per il resto impegno della Nebros contro il Real Siracusa Belvedere, la Jonica con il Mazzarrone, il Milazzo contro la Virtus Ispica, la RoccAquedolcese contro il Comiso. Il Taormina gioca a Palazzolo. In promozione, girone B, domani si gioca Castelluccese-San Fratello, Mistretta-Lascari e Castelbuono-Pro Falcone, riposa il Gioiosa. Nel girone C La Nuova azzurra Fenice gioca contro l’Aci Sant’Antonio, il Valle del Mela contro il Calatabiano, la Pro Mende a Riposto. In prima categoria girone C domani si gioca Tortorici-Nasitana, mentre nel girone D Aquila-Monforte, il derby Nuova Rinascita-Comprensorio del Tindari, Rodì Milici-Galati, Sfarandina-Torregrotta, Sinagra-Lipari e Folgore Milazzo-Stefano Catania. In seconda categoria Fitalese-Pollina, Real Rocchenere-Don Peppino Cutropia, Nuova Peloro Provinciale e Juvenilia-Pettineo. Riposa il Ficarra. Infine in terza categoria, comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto, domani si gioca Fondachelli-Castell’Umberto, Sant’Antonino-Pro Tonnarella e Tusa-Mirto.