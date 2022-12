Rodì Milici – Domenica 18 dicembre si inaugura la 2a mostra dei presepi

Ritorna a Rodì Milici la Mostra dei presepi, a cura della giovane artista Serena Lo Conti.

Quest’anno l’inaugurazione sarà il 18 dicembre alle 17:30, in stretta collaborazione con l’Associazione Pedalare, accolta calorosamente dal Presidente, Filippo Campisi. L’inaugurazione sarà a Rodì Milici in Via Leonardo Sciascia N.2.

Un presepe unico nel suo genere, con oltre 80 mestieranti presenti quest’anno. “Sono felicissima – dice l’artista – di riuscire a presentare ancora una volta la mia opera con tantissime altre novità rispetto gli scorsi anni. Il mio scopo è quello di avvicinare i giovani alle tradizione, all’arte e al sociale.”