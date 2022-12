Opere viarie collegate al porto turistico di Santo Stefano di Camastra, la Città Metropolitana ha ceduto un’area di 150 metri quadrati

La Città Metropolitana di Messina ha ceduto a titolo gratuito al comune di Santo Stefano di Camastra la porzione di area di pertinenza dell’I.T.E.T. “Florena”, per un’estensione di 150 metri quadrati, finalizzata alla realizzazione della riqualificazione della strada di interconnessione tra il porto e la strada statale 113 lato est e aree a parcheggio. Si tratta di un intervento connesso al porto turistico.

Lo ha deliberato il 14 dicembre scorso Palazzo dei Leoni. Risale 22 aprile 2017 l’accordo interistituzionale per lo sviluppo della portualità turistica nel comune di Santo Stefano di Camastra tra il Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, la Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive e Territorio e Ambiente, l’Università degli Studi di Messina, la Città Metropolitana e il Comune di Santo Stefano di Camastra.

Tra gli interventi previsti e facenti parte delle opere connesse al porto c’è anche la realizzazione della riqualificazione degli accessi pedonali e carrabili all’area portuale, viabilità di interconnessione tra il porto e la strada statale 113 lato Est e aree di parcheggio per un importo di 10.500.000,00 euro.

Il 20 dicembre dello scorso anno fu verbalizzata la consegna parziale dei lavori all’impresa per un progetto che prevede l’utilizzo di una porzione di terreno che fa parte dell’area esterna di pertinenza dell’istituto “Florena” occupata dall’allora Provincia di Messina.

In sede di sopralluogo congiunto tra il comune di Santo Stefano di Camastra, il rappresentante del dirigente scolastico e la Città Metropolitana di Messina tenutosi il 19 luglio dello scorso anno, è stato determinato che nulla osta dal punto di vista tecnico e tenendo conto del pubblico interesse, si è deciso di cedere in via definitiva la superficie necessaria all’esecuzione dell’opera.