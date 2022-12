I PCTO al Liceo Piccolo di Capo d’Orlando, idee e prospettive future per i giovani studenti

Una settimana dedicata ai PCTO al Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando. I PCTO, percorsi trasversali per l’orientamento, rappresentano i progetti che prima andavano sotto il nome di alternanza scuola lavoro.

Sono progetti importanti, che proiettano i ragazzi verso il futuro. L’alternanza ha come fine ultimo quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro: in questo modo si permette ai giovani di muovere i primi passi nel settore lavorativo e acquisire competenze e conoscenze che torneranno loro utili in futuro.