Domenica 18 dicembre, a Messina, tra beneficenza e vaccinazione

Organizzato dall’Ufficio Covid 19 di Messina, si terrà, domenica 18 dicembre, il 1° Triangolare della Vaccinazione, con una raccolta di giochi per i bambini e un aperitivo solidale a Cristo Re. Per l’occasione sarà inoltre possibile vaccinarsi presso il Centro sportivo Fair Play in viale Principe Umberto.

“Il caro prezzi dovuto all’inflazione, l’aumento delle bollette e l’aggravarsi del problema occupazionale durante la pandemia, ha eroso sempre di più la capacità di acquisto delle famiglie messinesi, causando, in alcuni casi, il crollo della loro situazione economica. Molte di queste persone sono state difatti costrette, spesso, a ricorrere alla mensa dei poveri per il pranzo o la cena. Come Ufficio Covid 19 di Messina abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi e di giocattoli nuovi per beneficenza e dare così il nostro contributo in questo difficile momento, senza dimenticare di promuovere la vaccinazione“. Lo dice il commissario dell’Ufficio Covid 19 di Messina Alberto Firenze, annunciando le diverse iniziative, che, in occasione del Santo Natale, saranno organizzate dall’Ufficio Covid 19 di Messina il prossimo 18 dicembre.

Si inizierà, alle ore 10:00, al Centro Sportivo Fair play (viale Principe Umberto 89, Messina), dove andrà in scena il 1° Triangolare della Vaccinazione. Si incontreranno 3 formazioni di calcio a 7, rappresentanti degli Uffici Commissariali dell’Emergenza Covid-19 di Messina, Palermo e Catania.

L’obiettivo dell’evento, oltre al sano divertimento, è quello di promuovere il tema della prevenzione alla salute e della vaccinazione. Verrà infatti allestita, all’interno della struttura sportiva, un’unità vaccinale per chiunque voglia sottoporsi alle vaccinazioni anti Covid-19 o antinfluenzale.

Sarà anche un evento di solidarietà: in concomitanza con le gare, infatti, è prevista una raccolta di giocattoli nuovi da destinare ai bambini meno fortunati. L’evento benefico è condotto in sinergia con la Onlus Terra di Gesù.

Si proseguirà, alle ore 17:00, all’istituto Antoniano Cristo Re, con una raccolta fondi ideata dal personale Asp e dell’emergenza Covid, che desiderano dare un aiuto concreto a chi non ha la forza e la possibilità di mettere un piatto in tavola. All’iniziativa parteciperanno il Commissario per l’emergenza Covid di Messina e numerose autorità sanitarie, politiche e religiose. Verrà predisposto, per l’occasione, un aperitivo solidale, allo scopo di raccogliere fondi per la Mensa del Povero di Cristo Re, che quotidianamente, a pranzo, produce circa 150 pasti completi, sensibilmente aumentati in questi anni di crisi economica. Diverse sono state le attività commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa donando generi alimentari per l’aperitivo.