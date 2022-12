Brolo – Finanziata con i fondi PNRR la riqualificazione del campetto di Lacco

Il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo di Lacco è stato è stato finanziato con 96mila euro nell’ambito della missione n. 5 “Inclusione e Coesione” relativa a “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel dettaglio, il progetto prevede il rifacimento del manto erboso e delle porte, il ripristino della rete di protezione e del muro di contenimento. “Consegneremo alla comunità di Lacco un campetto funzionale per il tempo libero – commenta con soddisfazione il sindaco Giuseppe Laccoto. Era un impegno preso con i ragazzi della contrada che rispettiamo in pieno nell’ambito della progettualità complessiva di riqualificazione delle aree del centro e della frazioni. L’obiettivo è quello di consentire ai ragazzi di avere spazi a disposizione per ritrovarsi e stare insieme in modo sano”.