Patti: dal 16 al 17 dicembre il Seminario Mediterraneo Geriatria 2022

Si svolgerà il 16 ed il 17 dicembre 2022 all’hotel “La Playa” di Patti il Seminario Mediterraneo Geriatria 2022 dal titolo “La Geriatria tra Luoghi di Cura e Bisogni di prossimità.”

Da 10 anni è un appuntamento scientifico nazionale che ha messo e mette a confronto geriatri di area universitaria-ospedaliera-territoriale con professionisti specialisti di aree mediche diverse ma anche con professionisti di aree non mediche.

Il direttore scientifico del Seminario Mediterraneo Geriatria è il professore Ferdinando D’Amico, direttore della Uoc di geriatria-lungodegenza dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, che ha condiviso con tutti i geriatri della rete assistenziale geriatrica dell’Asp di Messina la tematica del seminario, considerando che la presa in carico della persona anziana è un processo preciso da gestire attraverso forme di continuità professionale da casa a ospedale.

Il 17 dicembre, nella stessa sede, è organizzato in parallelo il congresso della Società Italiana Geriatria Ospedale Territorio-Sigot Sicilia 2022, della quale il dottore D’Amico è presidente regionale, che permetterà il confronto tra i geriatri di tutti i luoghi di cura della Regione Sicilia.

Il titolo del congresso: “La geriatria tra Scilla e Cariddi” rappresenta l’obiettivo del congresso che intende precisare il compito delle istituzioni a sostenere, superando le emergenze sanitarie attuali, un processo reale di integrazione dei sistemi di cura esistenti e dei luoghi di cura previsti nel Pnrr per i pazienti anziani non autosufficienti attraverso una unificazione dei percorsi operativi con una applicazione adeguata della ripartizione dei costi tra famiglia e sistema sanitario per garantire sostenibilità con efficacia