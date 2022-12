Sant’Agata Militello: dal pnrr in arrivo oltre 743 mila euro per servizi sociali e valorizzazione del Castello Gallego

È di oltre 743 mila euro il totale delle risorse assegnate al comune di Sant’Agata Militello nell’ambito della misura 5 del PNRR per “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”. Due i progetti finanziati, quello destinato al servizio di assistenza domiciliare per gli anziani per 386.149,13 euro e quello di carattere culturale e divulgativo finalizzato alla “Digitalizzazione del sito culturale del Castello Gallego” per l’importo di 356.886,76 euro.

Il progetto “Digitalizzazione del sito culturale del Castello Gallego”, predisposto dall’assessorato comunale alla cultura, curato da Antonio Scurria, è molto articolato e prevede la realizzazione di un portale web 3D interattivo multilingua in italiano e inglese che consentirà la visita virtuale 3D online del Castello, la condivisione di informazioni varie su mostre ed eventi, una guida per apparati mobili in realtà aumentata delle sale del Castello.

Inoltre, si prevede la creazione di due mostre permanenti: la prima denominata “Un cielo di pittura” è una esposizione che semanticamente intende comunicare la qualità apicale della rassegna, che si articola in due segmenti “Omaggio a Giuseppe Migneco”, protagonista del Neoespressionismo in Italia, il secondo dedicato a 14 pittori del secondo Novecento italiano, rappresentativi dei linguaggi neorealisti, neoespressionisti e informali.

La seconda esposizione è “Retablo”, che si concentrerà sulle opere d’arte e gli artisti richiamati e descritti nell’opera di Vincenzo Consolo, al fine di riproporre il modo in cui lo scrittore ha letto e riproposto in scrittura l’arte dall’antico al contemporaneo e con l’intento di restituire una traccia degli interessi per le arti visive dello scrittore santagatese nei luoghi della sua patria d’origine.

Il progetto di carattere sociale, predisposto dall’assessorato servizi sociali guidato da Ilaria Pulejo, è denominato “Servizio di assistenza domiciliare per gli anziani” e prevede servizi di assistenza domiciliare per favorire la permanenza degli anziani presso il proprio domicilio consistenti nella cura della persona, della casa, servizi di accompagnamento e trasporto per terapie e attività di socializzazione.