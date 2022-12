San Salvatore di Fitalia: un milione di euro dal pnrr da gestire con il comune di Galati Mamertino

Tre progetti per un totale di ๐Ÿญ ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ dal pnrr per la “coalizione” dei c๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป ๐—ฆ๐—ฎ๐—น๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—™๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ – c๐—ฎ๐—ฝ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ ๐—ฒ ๐—š๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ผ, interventi relativi alla promozione dellโ€™inclusione sociale e culturale.

โ€œ๐—ฆ๐—”๐—™๐—˜ ๐—–๐—”๐—ฅ๐—˜โ€ รจ il primo e prevede la progettazione e lo sviluppo di servizi di assistenza per anziani e profughi reduci dalle guerre. Si basa sullโ€™utilizzo di nuove tecnologie digitali in grado di supportare i soggetti beneficiari che abbiano perduto in parte o completamente lโ€™autosufficienza, aiutandoli nellโ€™accesso autonomo a specifici servizi.

๐—œ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ ๐—นโ€™๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜‚๐—ป ๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ, che possa favorire la collaborazione e la partecipazione civica in rete dei cittadini.

Il secondo progetto “๐—˜๐—”๐—ฆ๐—ฌ ๐—ช๐—ข๐—ฅ๐—žโ€ ๐—บ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป ๐—ฆ๐—ฎ๐—น๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—™๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ ๐—ฒ ๐—š๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ผ, ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ผ ๐—นโ€™๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐˜‚๐—ฝ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ.

Il terzo progetto โ€œ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—–๐—ข๐—ฅ๐—ฆ๐—œ ๐—–๐—จ๐—Ÿ๐—ง๐—จ๐—ฅ๐—”๐—Ÿ๐—œ ๐—ฆ๐—ข๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ๐—œ ๐—ฃ๐—˜๐—–๐—ฆโ€, ๐—ต๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—นโ€™๐—ผ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฐ๐˜‚๐—น๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ถรน ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—ฒ, ๐—ถ๐—ป ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐˜€๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜ร ๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐˜€๐˜‚๐—น ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผย a causa dello spopolamento che il supporto allโ€™accoglienza di profughi in fuga dalle guerre.

Tutti i progetti si sono classificati entro la centesima posizione – 32ยฐ, 81ยฐ e 82ยฐ su 2.800 progetti presentati in tutta Italia.

“Ringrazio il Gal Nebrodi Plus per l’importante contributo in termini di consulenza e poi tutti coloro che insieme a me hanno collaborato alla realizzazione dei progetti e il sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore per averci creduto, ha evidenziato il sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante; รจ stato un periodo intenso, specie perchรฉ siamo anche lโ€™ente capofila. Adesso perรฒ รจ tempo di raccogliere i frutti di un duro ma gratificante lavoroโ€.