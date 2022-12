Parco dei Nebrodi: finanziato un progetto per 98 mila euro

E’ stata ammessa a finanziamento, su una richiesta di circa 98 mila euro, l’istanza presentata dal Parco dei Nebrodi relativa al “Sostegno all’aggiornamento dei piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000” e di altre zone ad alto valore naturalistico” del Psr Sicilia 2014-2022.

Si riferisce invece alla Città Metropolitana di Messina l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un paramento murario sulla strada provinciale agricola di collegamento tra la strada provinciale 115 e la Necropoli di Abacena in contrada Porticella a Tripi per oltre 105 mila euro.