Sequestro beni per 800.000 ad esponente di cosa nostra di Bagheria

I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno sequestrato beni per 800 mila euro al bagherese Nicolò Testa, arrestato nel 2015 nell’operazione Panta Rei con l’accusa di avere diretto la famiglia mafiosa di Bagheria.

Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo. Secondo le indagini dei militari Testa sarebbe stato un punto di riferimento per la richiesta del pizzo in provincia e prima ancora avrebbe avuto un ruolo nella gestione della latitanza di Bernardo Provenzano. In primo e secondo grado è stato condannato a 13 anni e 6 mesi di reclusione.

Recentemente, a giugno di quest’anno, Testa è tornato in libertà.

Sono stati sequestrati un’impresa edile con relativo complesso dei beni aziendali, costituito in particolare, da ulteriori due imprese operanti nel medesimo settore e numerosi mezzi di trasporto ed industriali; 3 appezzamenti di terreno; il 50% di un appezzamento di terreno e una corte 190 metri quadrati.