Qualità della vita: Bologna prima, Ragusa ottancinquesima

Risulta finalmente pubblica la 33ª indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore: i risultati mostrano purtroppo come la crisi del 2022, il conflitto in Ucraina e il periodo post-pandemico abbiano influito sul tenore di vita, soprattutto nel Mezzogiorno.

Nella classifica del 2022 risulta sul podio Bologna (in prima posizione), seguita da Bolzano e Firenze. Tre città che non sono di certo nuove al podio e tutte città del centro-nord. La dimostrazione che, purtroppo, il divario tra Nord e Sud continua a esistere e a essere evidente.

Ma dove si trovano le città siciliane nella classifica generale? La prima appare solo all’85esima posizione (su 107): si tratta di Ragusa, immediatamente seguita da Agrigento. Seguono nell’ordine: Palermo, Messina, Siracusa e Catania, che occupano le posizioni da 88 a 91. Chiudono la classifica siciliana Trapani (93), Enna (100) e Caltanissetta (105, in terzultima posizione in Italia, prima di Isernia e Crotone).

Non sono dati positivi quelli della Sicilia, c’è però un elemento da considerare: tutte le province siciliane, con l’eccezione di Enna, Caltanissetta e Agrigento, registrano un miglioramento di posizione rispetto allo scorso anno. Il che non era scontato, considerando il difficile anno che sta per finire.

Palermo riesce a inserirsi in alcune TOP10, così come Messina che sorprende con un secondo posto nella classifica italiana sulla Qualità della Vita del 2022 per quanto riguarda i medici di medicina generale attivi per ogni mille abitanti. Va peggio sul fronte sicurezza, dove la città dello Stretto ottiene il secondo posto per numero di furti in abitazione. TOP10 (nona posizione) anche per numero di impiegati comunali con meno di 40 anni.

Nel complesso, la qualità di vita ha subìto gli effetti di parecchi problemi nazionali e internazionali nel 2022. La Sicilia guadagna posizioni, ma senza “brillare” e mantenendosi ancora nella parte bassa della classifica su diversi indicatori che vanno dal lavoro, alla ricchezza e alla sanità.