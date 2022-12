Patti – Minaccia e ferisce la compagna, misura cautelare per un 54enne

Un’aggressione in piena regola, ai danni della compagna. Non è la prima volta che l’uomo, un 54enne di Patti, aggrediva fisicamente e verbalmente la donna, che era anche oggetto di continue offese, umiliazioni e minacce a causa della sua diversa origine (è un’extracomunitaria).

Per questo il GIP di Patti ha disposto per il 54enne la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravato per essere stato abitualmente perpetrato per finalità di odio e discriminazione etnico e razziale e lesioni personali aggravate.

I fatti risalgono al novembre scorso, quando i Carabinieri sono intervenuti a Patti a seguito di un’aggressione patita da una donna extracomunitaria, ad opera del convivente. Il tutto tra le mura di casa.

La donna era riuscita a chiudersi a chiave in un’altra stanza della casa, dopo l’aggressione del compagno, che le aveva procurato dei graffi ad un braccio, dopo aver mandato in frantumi un tavolino in vetro e aver distrutto due borse da donna tagliate.

Dopo essere intervenuti e aver bloccato l’uomo, i militari hanno scoperto che le vessazioni andavano avanti dal gennaio 2021: durante la loro convivenza, l’uomo avesse più volte aggredito fisicamente la donna-

La Procura della Repubblica di Patti, ha richiesto e ottenuto dall’Ufficio G.I.P. del locale Tribunale l’emissione della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare dell’indagato, con la prescrizione di lasciarla immediatamente e di non farvi rientro e di non accedervi senza preventiva autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, eseguita dai militari della Stazione Carabinieri di Patti.