Nino Frassica presenta a Messina e a Milazzo il suo ultimo libro

A Messina ci è nato, l’11 dicembre del 1950, e, sempre a Messina, non poteva non fare tappa con la presentazione del suo ultimo libro. Si tratta di “Paola. Una storia vera”, di Nino Frassica. L’autore, nonché incarnazione del personaggio protagonista in copertina, incontrerà il pubblico nelle giornate del 15 e del 16 dicembre, rispettivamente al Feltrinelli Point di via Ghibellina a Messina e al Teatro Trifiletti di Milazzo.

«Questo romanzo è tratto da una storia realmente accaduta negli anni ’89-’90 in Sicilia. Possiedo documenti, foto, registrazioni e filmati che confermano che questa è “una storia vera”. I nomi dei personaggi sono stati sostituiti dall’autore, per rispetto delle persone coinvolte e delle loro famiglie. Per volontà di Mondadori Electa l’età dei personaggi femminili è stata aumentata di anni 10. Invece l’età dei personaggi maschili è stata abbassata di anni 2. Da questo libro verrà tratto un film. Il protagonista sarà il soldato Carlo, mai citato nel romanzo (interpretato da Luca Marinelli). Nel film, Elisa detta “Eli”, la fidanzata di Carlo anch’essa mai nominata in queste pagine, è interpretata da Isabella Ragonese. La regia sarà di Matteo Garrone che ha deciso di togliere del tutto il personaggio di Paola. Musiche di Domenico Modugno (citato a pag. 38 del romanzo). Il film sarà girato integralmente in Puglia. Le riprese inizieranno il 6. La produzione non ha ancora deciso il mese. Titolo provvisorio del film Questo non me la conta giusta. Matteo Garrone intervistato da “Ciak” ha detto: “Sono indeciso se portare questo film al festival di Berlino o andare al matrimonio di mio cugino Tommaso a Torino”».