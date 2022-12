Militello Rosmarino, oltre 100 figuranti e 42 mestieri, la magia del Presepe Vivente

Riprende il tradizionale presepe vivente di Militello Rosmarino; tre appuntamenti per la suggestione nel centro storico del paese montano con oltre 100 figuranti e 42 mestieri, musica e degustazioni per un evento che ha già conquistato i galloni per essere annoverato infatti tra quelli di respiro regionale.

Il presepe vivente, che quest’anno presenta alcune novità, vuole ricostruire il tessuto economico-sociale risalente alla fine dell’800 ed inizi del 900. Sono tre gli appuntamenti. Il 26 dicembre dalle ore 20.30 alle 23.00 ed il 30 dicembre 2022 dalle 17.30 alle 20.00 ed il 6 gennaio 2023 dalle 17.30 alle 20.00. Il presepe vivente è aperto anche a tutte le scuole che vogliono visitarlo al mattino, è un modo per far capire ai più piccoli gli antichi mestieri, usi e costumi che si sono persi e che attraverso queste straordinarie occasioni ritornano in vita.

Nel frattempo Nino Restifo ha realizzato nella chiesa Madre di Militello Rosmarino un presepe artistico, che potrà essere visitato tutti i giorni, fino al 6 gennaio 2023 dalle 10.00 alle 20.00.