L’Orlandina sfata il tabù casalingo: battuta Desio 86-80

L’Infodrive Capo d’Orlando batte Desio 86-80 nella 12° giornata del Girone B del campionato di Serie B e trova la prima vittoria all’Infodrive Arena, davanti al proprio pubblico, giocando una buona gara di squadra, gagliarda e coraggiosa fino alla fine. La squadra di coach Robustelli parte in salita, ma le ottime prestazioni di Okereke (doppia-doppia con 15 punti e 12 rimbalzi), Sandri (18 punti), Vecerina (16), Binelli (10) e Passera (9) permettono all’Orlandina di conquistare due punti importanti per la classifica. Mercoledì sera alle 20:45 si torna di nuovo in campo all’Infodrive Arena: avversaria sarà Ragusa, nel recupero dell’ottava giornata di campionato.