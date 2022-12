Un incidente autonomo si è verificato verso le 11.45 sulla A/20 Messina-Palermo, tra Sant’Agata Militello e Rocca di Capri Leone, direzione Messina.

Un’auto, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza sull’asfalto. A bordo del mezzo una ragazza che ha riportato lievi ferite. Sul posto un’ambulanza.

Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Stradale di Sant’Agata Militello, agli ordini del comandante Massimiliano Fiasconaro.