Torrenova: cartellone di Natale, tra appuntamenti della tradizione e spazi per i più piccoli

Riscoprire l’essenza e la magia del Natale. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale torrenovese che ha predisposto il cartellone natalizio.

Un programma ricco di appuntamenti che riguarderanno soprattutto i bambini che, con la loro felicità e con il loro stupore, sapranno trasmettere anche agli adulti la magia del Natale. Tra musica, favole e giornate di animazione saranno proprio loro i protagonisti del Natale.

Non poteva mancare, poi, il sempre atteso e collaudato Borgo di Natale, a cura dell’Associazione Pro familia e la tradizionale tombolata a premi.

Nell’allestimento del cartellone, non mancano, infine, eventi dedicati a chi, più di tutti, richiede particolare cura e attenzione e merita di trascorrere qualche momento di assoluta spensieratezza: anziani e disabili.

“Ringraziamo la Pro Loco, nella persona del suo presidente Pippo Proiti, per la sempre preziosa collaborazione nella realizzazione del cartellone.” Commenta l’amministrazione comunale. “E, last but not least, un particolarissimo ringraziamento all’Assessore Daniele Radice per essersi adoperato, come sempre, per offrire alla nostra Torrenova una serie di eventi da vivere in uno spirito di condivisione e di sana allegria, da comunità coesa e unita come la nostra sa essere.”