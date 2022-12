Calcio – Il programma del weekend nel messinese, dalla Serie C alla Terza Categoria

Il Messina gioca in campo esterno contro la Juve Stabia nella diciottesima giornata del campionato di serie C. Le parole sono finite e bisogna cominciare a fare punti, sia con le grandi che con le piccole. Adesso è il momento dei fatti.

Tutt’altra musica è in casa del Città di Sant’Agata che può sfruttare il turno casalingo del campionato di serie D contro il Canicattì ed andare ad insidiare addirittura il secondo posto, nella consapevolezza che il Catania, com’era nelle previsioni, sta facendo un campionato a sé.

E restando a Sant’Agata, per il campionato di serie C femminile l’Academy Sant’Agata va a Lecce contro la quarta forza del campionato.

In eccellenza la Nuova Igea Virtus può ripartire dal confronto interno con il Santa Croce, in una giornata segnata dal derby jonico tra Taormina e Jonica. Per il resto tutte le messinesi giocano fuori: la Nebros ad Aci Catena, il Milazzo a Comiso, il RoccAcquedolcese a Lentini e infine il Modica a Mazzarrone.

In promozione girone B domani c’è Pro Falcone-Castelluccese, Geraci-Santangiolese e Gioiosa-Mistretta, riposa il San Fratello. Nel girone C il Valle del Mela va ad Aci Sant’Antonio e la Pro Mende in casa con il Sant’Alessio.

In prima categoria girone C, per le messinesi, Aluntina-Futura e Rosmarino-Tortorici. Nel girone D Galati-Sinagra, Comprensorio del Tindari-Aquila, Lipari-Sfarandina, Monforte-Rodì Milici, Stefano Catania-Melas e Torregrotta-Folgore Milazzo.

In seconda categoria domani giocano Pettineo-Real Rocchenere, Vivi Don Bosco-Juvenilia, Pollina-Nuova Peloro e Provinciale-Terme Vigliatore, riposa l’Alcara.

Infine la terza categoria, nel girone unico di Barcellona Pozzo di Gotto giocano domani Castell’Umberto-Mirto, Fondachelli-Club Sportivo Oliveri e Pro Tonnarella-Tusa.