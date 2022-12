Basket – Infodrive Capo d’Orlando, domani alle 18 arriva Desio

In cerca di riscatto. L’Orlandina Basket, reduce da due sconfitte consecutive, è attesa adesso da due gare interne: la prima domani, alle 18 contro Desio, mentre la seconda mercoledì 14 dicembre alle 20.30 per il recupero contro Ragusa.

Tre vittorie in questo inizio di stagione su 10 gare disputate: non certo lo score che ci si aspettava all’inizio del campionato. Nelle ultime settimane ci sono stati messaggi incoraggianti lanciati dai giocatori: il rientro di Matteo Laganà ad esempio.

Il capitano biancoazzurro dal suo rientro viaggia a 12 punti di media, portando classe e coraggio nei momenti importanti. In generale la Infodrive deve registrare qualcosa in difesa e soprattutto sfatare il tabù casalingo: finora le vittorie sono arrivate tutte in trasferta.

Un risultato non proprio ottimale, considerando che Capo d’Orlando ha costruito i suoi successi grazie al tifo caldo del palazzetto.

Domani arriva Desio, 4° in classifica, con 7 vittorie e 4 sconfitte. I lombardi possono contare sull’esperto Maspero, che viaggia a 18 punti di media e sulle guardie Molteni e Fumagalli. I biancoazzurri sperano in una vittoria, che possa dare un po’ di continuità in vista della gara di mercoledì contro Ragusa. Vincere entrambe le partite potrebbe dare una svolta a Capo d’Orlando, finora rimasta nel limbo. Raggiungere le prime 8 posizioni sarebbe fondamentale per assicurarsi un posto nei playoff