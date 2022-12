Appuntamenti natalizi da vivere in periferia a Messina. Un programma di appuntamenti, organizzato dalla Cisl di Messina, dal Centro Sportivo Italiano e dalla Parrocchia di S. Maria di Gesù di Ritiro con il patrocinio del Comune di Messina, che intende coinvolgere tutta la comunità di ritiro. Eventi per grandi e piccini, dalla cultura allo sport, passando per la celebrazione eucaristica del 24 dicembre. Le manifestazioni andranno avanti fino al prossimo 6 gennaio.