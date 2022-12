In auto con 1 kg di marijuana, arrestati 3 giovani messinesi

Nella giornata di mercoledì, nel corso dei servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, la Squadra Mobile ha tratto in arresto tre messinesi: si tratta di due 22enni ed un 29enne, tutti con pregiudizi di polizia.

I controlli hanno riguardato soprattutto la zona del centro cittadino: gli uomini della Squadra Mobile hanno controllato un’auto sospetta all’altezza dello svincolo autostradale di Boccetta.

Insospettiti dall’atteggiamento dei tre giovani, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo. I poliziotti ci hanno visto giusto, dato che all’interno dell’auto, nascosto dietro il sedile del conducente, c’era un sacchetto con all’interno più di 1 kg di marijuana.

I tre giovani sono stati, quindi, arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La mattina dello stesso giorno, nell’ambito dei medesimi servizi antidroga, i Poliziotti delle Volanti hanno denunciato un 22enne messinese, anch’esso con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, all’interno della sua abitazione in zona Giostra, gli Agenti hanno rinvenuto oltre 70 grammi di marijuana.