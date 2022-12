Evento benefico “Concerto Lirico di Natale”, il prossimo 3 gennaio a Capo d’Orlando

Il 3 gennaio 2023, alle ore 19 presso la Chiesa di Sant’Antonio a Capo d’Orlando, si terrà un evento di beneficenza, il “Concerto Lirico di Natale”, che vedrà protagonista il Soprano Simona Calà, accompagnata dal pianista Daniele Notaro.

Chi vorrà partecipare potrà farlo con una donazione libera. Il ricavato verrà interamente devoluto all’A.S.L. per la lotta contro la Leucemia.

Il Programma prevede:

-Ninna Nanna “J. Brahms”

-Domine Deus dal Gloria “A. Vivaldi”

-Vergine Madre “A. Perosa”

Intermezzo pianistico

-Ave Maria “F. Schubert”

-Gesù Bambino “P.A. Yon”

**********************

-Panis Angelicus “C. Frank”

-Adeste Fidelis “J.S. Wade”

Intermezzo pianistico

-Tu scendi dalle stelle “Canto Tradizionale”

-Cantique de Noel “A. Adams”.

Simona Calà non è nuova a eventi di beneficenza: “Mi piace aiutare chi ne ha bisogno – ha affermato il Soprano – e lo faccio sempre quando posso. É una gioia nel cuore che sento. Così ho deciso di organizzare ed eseguire questo Concerto in beneficenza all’A.S.L. per la lotta contro la Leucemia. L’offerta è libera e l’intero ricavato andrà all’Ente beneficiario. Ognuno di noi con poco può contribuire e fare tanto!”