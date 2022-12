Ficarra – Domenica 11 dicembre appuntamento con la tradizione e il gusto

Il centro storico di Ficarra si prepara ad accogliere tutti in una bella giornata all’insegna del gusto, dello spettacolo e della tradizione culinaria locale legata al periodo invernale.

I commercianti locali sono ormai pronti ad accendere i fornelli, già dalle 10:00 del mattino, per deliziare i palati degli ospiti che giungeranno in Paese, mentre le associazioni locali hanno predisposto tutto per l’accoglienza e l’intrattenimento di grandi e piccini.

Il tutto all’insegna di gusto, territorialità, relax, tradizione, intrattenimento e cultura.

Protagonisti dell’evento saranno l’olio EVO di minuta ficarrese appena molito, verdure di stagione, suino nero e bianco, frittole, ma anche acciughe e totani, zucca rossa, e ancora pasti i mennula, prelibato torrone e croccantini con nocciole, biscotti artigianali, agrumi, miele, frutta secca, focacce, arrosticini…e tanto altro ancora.

Con l’occasione, inoltre, si terrà una raccolta eccezionale delle olive – fatta dai bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo Brolo direttamente dagli alberi comunali – e una successiva molitura nel museo-frantoio comunale. L’olio EVO così prodotto, verrà subito utilizzato nelle pietanze offerte al pubblico.

Spazio alla tradizione cultural-gastronomica con gli apprezzati laboratori del gusto curati dall’Associazione Sulle Tracce del Gattopardo che terrà delle lezioni/degustazioni su cotognata, olio EVO di minuta Ficarrese e, naturalmente, cuccìa, piatto tradizionale a base di legumi legato proprio alla festività di Santa Lucia.

Per i più piccoli, la magia delle bolle di sapone e spettacoli dedicati nella nuova Ludoteca comunale inaugurata poche settimane fa dall’Amministrazione Ridolfo, e per tutti esibizioni musicali negli angoli più suggestivi del centro storico e musica popolare e folklorica lungo tutto il percorso gastronomico dove, dopo pranzo, giungerà anche Babbo Natale a distribuire dolcetti per i più piccoli.

La manifestazione si svolgerà su due piazze, Piazza Badia e Piazza Umberto, e durerà fino a sera.; rappresenterà, così, anche l’occasione giusta per acquistare regali di natale genuini e originali, come le confezioni natalizie di Olio EVO di minuta Ficarrese preparate per l’occasione, prodotti gastronomici o gli oggetti dell’artigianato locale.

Sempre aperti e visitabili tutti i musei di Ficarra, previa prenotazione, con le ottime e preparatissime guide turistiche dell’Ufficio turistico comunale.

La manifestazione è realizzata dal Centro Commerciale Naturale “Cento Archi” di Ficarra con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e dell’Unione dei Comuni Terra Dei Lancia, con il supporto e la partecipazione della Pro Loco di Ficarra, del gruppo folklorico i Nebrodi di Ficarra e di numerosi volontari.