Brolo – Il luogotenente Carmelo Grillo andrà a dirigere la Caserma di Fondachello Valdina

Il luogotenente Carmelo Grillo andrà a dirigere la Caserma di Fondachello Valdina. Era arrivato a Brolo il 16 ottobre 2016, proveniva dalla Compagnia di Patti-

Dallo scorso 5 dicembre ha preso il comando della stazione di Fondachello Valdina. Il Luogotenente, al tempo maresciallo capo, sostituì nell’organico della caserma brolese l’altro maresciallo, Domenico Scimone, approdato, per meriti, ai servizi della Compagnia di Patti e affiancò da subito, il nuovo comandante della stazione Maurizio Mastrosimone che nel frattempo era giunto a Brolo, facendosi da subito notare, tra la gente, per il suo modo costante e presente di svolgere, oltre gli affari di caserma, i servizi e le indagini esterne.

Grillo, è stato a Brolo, ed i tanti post oggi che brillano sui social lo confermano, un “buon carabiniere” che ha saputo vivere la quotidianità nella semplicità di un qualsiasi cittadino, rispondendo al rispetto delle regole come un cittadino e rispondendo al rispetto delle regole del proprio status militare.

Il Carabiniere infatti deve essere cittadino esemplare perché il suo ruolo è far rispettare la legge, le regole, con quel senso di responsabilità che oggi resta un pregiato valore, smarrito nell’opportunismo e qualunquismo della nostra società.

Impegnato anche in attività sociali, vicino agli scout, è diventato per tanti una “persona amica” alla quale fa piacere offrire il caffè o semplicemente sorridere per salutarlo.

Decoro, dignità, nobiltà d’intenti gli appartengono e si è posto al servizio, anche quando non è stato in divisa, di una comunità non sempre facile da comprendere nella sua complessità.

Massimo Scaffidi