Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto non risponde ad una richiesta di un parcheggio per disabili, avanzata dal signor Antonio Bellivia ormai due anni or sono. Davvero paradossale.

L’anziano invalido ha inviato anche una pec al comune tramite l’avvocato per richiedere spiegazioni, ma non ha mai ricevuto risposta.