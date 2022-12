Violenta rapina in un pub di Termini Imerese lo scorso luglio: in carcere 5 ventenni

Alle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Sicilia”, del Nucleo Cinofili di Palermo e delle Stazioni Carabinieri di Palermo Olivuzza, Lampedusa e Aeroporto Punta Raisi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Termini Imerese su richiesta della locale Procura, nei confronti di 5 persone, accusate, a vario titolo, di rapina aggravata in concorso e detenzione abusiva di armi.

L’attività investigativa, a cura della Sezione Operativa del Reparto Territoriale, su coordinamento della Procura, è partita da una rapina commessa lo scorso 9 luglio, quando, all’alba, tre individui travisati ed armati di pistola si erano introdotti nel pub “Shiagù” di Termini Imerese, facendosi consegnare l’incasso della serata.

Mediante una minuziosa analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza della zona, nonché dei tabulati telefonici, i militari sono riusciti ad identificare gli autori e a ricostruire sia le fasi preparative che quelle esecutive della rapina.

Fra gli indagati, tutti giovani di età compresa fra i 20 e i 22 anni, tre sarebbero stati gli esecutori materiali della rapina, mentre il ruolo degli altri due sarebbe stato quello di fare da “palo” e agevolare la fuga a bordo dell’auto in uso a uno di loro: per tutti è stata disposta la traduzione presso la Casa Circondariale “A. Burrafato” di Termini Imerese.