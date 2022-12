Ucria tra i 18 comuni siciliani in regola con la presentazione del bilancio di previsione 2020/2022

C’è anche Ucria tra i diciotto Comuni siciliani che hanno presentato i bilanci di previsione secondo i termini di legge nel triennio 2020/22.

Per avere presentato nei limiti fissati dalla legge i bilanci comunali, Ucria, che ha chiuso l’esercizio finanziario con un avanzo di amministrazione di circa 70.000 euro, ha ricevuto un contributo pari ad €. 3.100,00, somma stanziata con l’art.13 comma 64 della legge regionale 10 Agosto 2022.

“Un risultato molto importante -dichiara il sindaco Enzo Crisà – specie in un periodo così difficile per far quadrare i bilanci a causa dell’aumento del costo dell’energia cui anche noi, come ente pubblico, dobbiamo far fronte. Il dato è significativo dei problemi che stanno attraversando gli Enti locali: in Sicilia solo 18 Comuni hanno presentato nei termini di legge i bilanci di previsione per il triennio 2020/2022.”

“Per me, Sindaco con delega al bilancio, è una grandissima soddisfazione, ma soprattutto – sottolinea il primo cittadino Crisà – è un’ottima notizia per Ucria. Nonostante la situazione di grande incertezza per gli enti locali, soprattutto per l’impatto dei rincari dei prezzi che incidono su appalti e servizi, che si sommano all’aumento dell’inflazione e alla situazione sanitaria, il Comune di Ucria è comunque riuscito ad approntare sempre il bilancio entro i termini di legge. Ringrazio tutti gli assessori, i componenti della mia squadra, i consiglieri comunali, il segretario comunale, i dirigenti e gli uffici comunali che hanno lavorato sodo dal primo giorno per questo risultato, ma soprattutto ringrazio tutti i Cittadini di Ucria che ci hanno dato fiducia ormai quasi cinque anni fa.”

“Posso affermare con orgoglio che il nostro è un comune virtuoso che, nonostante i tagli ai trasferimenti da parte dello Stato e i due anni di pandemia, ha garantito i servizi essenziali a tutta la cittadinanza, senza aumentare di un centesimo la pressione fiscale sui cittadini, dall’asilo nido alla mensa scolastica, dal trasporto extraurbano all’assistenza anziani e disabili, solo per citare alcuni servizi, e continuato a investire sul futuro della nostra piccola comunità”.